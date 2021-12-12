KARBAFED, Bursa’ya hayırlı olsuna gitti

Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu Başkan Mikail Kalyoncu ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde olağan kongresini yapan Bursa’daki dernek binasında ARTKAF’ı ziyaret etti. Kalyoncu ve yönetimi, kongre ile başkanlık görevine seçilen Murat Aydın ve yönetimini tebrik etti. Kalyoncuya Kocaeli Artvinliler Derneği Başkanı Musa Özcan, Gölcük İzlikliler Artvin Batum Havalisi Derneği Başkanı Hasan Basri Başbay, Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı Selçuk Çelebi eşlik etti.

GENİŞ KARŞILAMA

Ziyarette Başkan Murat Aydın, Başkanvekili Feyyaz Demir, Başkan Yardımcıları Orhan Çoban, Abdullah Birgül, Mehmet Ali Koçak, Özgür Gümüş, Genel Sekreter Muhammed Ali Özaydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Şevket Zengin, Okan Torun, Nedim Karadeniz, Borçka Çevre Köyleri Dernek Başkanı Yüksel Odabaş, hazır bulundu. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede misafirlere kıymalı pide ve ayran ikramında bulunuldu. Ziyaret sonrası asansör kazası geçirerek her iki ayağı kırılan Hüsnü Hakan Özen de ziyaret edildi.

“SAYIMIZI ARTIRMALIYIZ”

Başkan Murat Aydın, Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyon Başkanı Mikail Kalyoncu ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek “Federasyonumuzda 43 Derneğin üyeliği mevcut. Ancak bunların dışında Artvin Köy ve ilçelerini temsil eden 75 dernek mevcut. Daha çok çalışıp katılım sayımızı artırmamız lazım. Vaat değil icraatlarımızla konfederasyonumuz nezdinde güzel işlere imza atarak değerli hemşehrilerimizin memleket hasretlerini aza indirmemiz lazımdır” şeklinde konuştu.

“UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ”

KARBAFED Başkanı Mikail Kalyoncu ise “Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu (ARTKAF) yapmış olduğunuz kongre sürecinde yeni seçilen başta Başkan Murat Aydın ve yönetimine şahsım ve yönetim kurulum adına başarı dileklerimi iletiyorum. Kocaeli’deki STK’lar arasında yaptığımız çalışmalarımızla Kocaeli Valilik Protokolünde yerimizi aldık çok şükür, yaptığımız çalışmalarımızla çok hemşehrilerimizin gönüllerine köprü kurduk. KARBAFED yönetim kurulu üyelerimizle uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu durum başarı çıtamızın yükselmesinin delilidir” dedi.