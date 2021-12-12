Ekonomik kriz büyüyor! İnsanca yaşamak için toplandılar

Ülkedeki ekonomik kriz her geçen gün kendini hissettirmeye devam ediyor. Son zamanlarda dolar kurundaki yükseliş ve ürünlere yapılan fahiş zamlar vatandaşı canından bezdirdi. İktidar tarafından görmezden gelinen ekonomik krizin derin krizin faturasının vatandaşa kesilmesine Kocaeli’deki bazı sivil toplum kuruluşları sisini çıkarmaya devam ediyor. Son olarak Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu, Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya KESK Dönem Sözcüsü Ethem Kartal, TMOBB İKK İl Sekreteri Murat Kürekçi, SES Kocaeli Şube Başkanı Murat Harata, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, Sol Parti İl Temsilcisi Ömer Budak ve platform üyeleri katıldı.

“ARADAKİ FARK ZALİMLİĞE ULAŞMIŞTIR”

Açıklamayı Platform adına Haber Sen İl Temsilcisi Emre Toptaş gerçekleştirdi. Toptan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Olağanüstü günlerden geçiyoruz. İktidar emeğe, emekçilere, çiftçilere, esnafa, kadınlara, gençlere, halka karşı adeta ekonomik darbe yapıyor. Göz göre göre ve sonucunu bildiği ekonomik politikalarla emeği ucuzlatıyor, işsizliği, güvencesizliği artırıyor, yaşam koşullarını dayanılmaz hale getiriyor.Bugün ortalama gelire sahip bir emekçinin yaşamı boyunca kendine ait ev ve araba alması, çocuğunun il dışında üniversite eğitimi alması teoride ve pratikte imkansız hale gelmiştir. Emekçi ve burjuvazi arasındaki sınıf farkı Türkiye’de artık yaşamı idame ettirme hakkını dahi vermeyecek zalimliğe ulaşmıştır.

“19 YILLIK İKTİDARININ BECERİKSİZ POLİTİKALARI”

COVID-19 pandemisinde oldukça büyük darbe yiyen esnaf dalga dalga gelen zamları fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldığı için iş yapamamakta ve dolayısıyla ya iflas etmekte ya da iflasın eşiğindedir.Öte yandan alım gücü düşen emekçilerin mutfağına ayçiçek yağı götürmesi lüks haline gelmiştir. Ekmeğin, süt ve süt ürünlerinin, bebek bezinin, şekerin, unun, kahvenin, çikolatanın, mendilin ani fiyat artışı karşısında vatandaşlar kara kara düşünmektedir.Tüm bunlar bize Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 19 yıllık iktidarının beceriksiz politikaları sebebiyle barınamayan ve beslenemeyen bir toplumla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir.

“BİZ FAKİRLEŞİRKEN ONLAR ZENGİNLEŞİYOR”

Bu emekçiler korkunç zorluklara sürüklendi ve çok acıdır ki sonuncusu dün İzmir'de Fatma Demirel arkadaşımız olmak üzere onlarcası intihar ederek yaşamına son verdi. Geçtiğimiz günlerde asgari ücret komisyonu üçüncü kez toplandı. Ancak hala emekçilere onurlu bir yaşam sürdürecek rakamlar telaffuz edilmemekte ve emekçiler adeta işveren temsilcilerinin iki dudağı arasından çıkacak rakamlara mahkum edilmeye çalışılmaktadır.Bize olmayan kaynaklar TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR, İlim Yayma Cemiyeti gibi vakıflara ve cemaatlere gidiyor.Biz fakirleşirken onlar zenginliklerine zenginlik katıyor.

“BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Bir avuç azınlık dışında artık kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Nefes alamaz hale geldik. Bıçak kemiğe dayandı. Ne zaman iktidarı kaybetme korkusu yaşasalar hemen baskıya, algı operasyonlarına, gündem saptırmalarına, kutuplaşma yaratacak politikalara başvuruyorlar.Krize karşı yapılmak istenen birçok eylem ve etkinlik ya yasaklanıyor ya da kitleselleşmesinin önüne geçmek için her türlü yola başvuruyorlar. Buradan bu vesileyle bir kez daha söyleyelim, baskılara boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Krizi biz yaratmadık, faturasını ödemeyeceğiz.”