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12 Ara 2021 - 22:32- Gündem G: 12 Ara 2021 - 22:35

Bakan Koca’dan Omicron açıklaması

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 12 Aralık 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 182 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca’dan Omicron açıklaması mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 12 Aralık verilerine göre, 345 bin 754 test yapıldı. Son 24 saatte, 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 648 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 182 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, “Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Covid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır” dedi.
# covid-19, sağlık, Omicron, fahrettin koca

12 Ara 2021 - 22:32 - Gündem

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