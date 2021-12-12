Otobüste fenalaşan yolcuyu sürücü hastaneye yetiştirdi

Olay dün öğleden sonra İzmit Doğu Kışla Parkı-Erenler seferini yapan 11 nolu hatta meydana geldi. Belediye otobüsü Leyla Atakan Caddesi’nden geçtiği sırada diğer yolcuların uyarısı ile araçtaki bir kadın yolcunun fenalaştığını gören 41 HB 639 plakalı otobüsün sürücüsü, güzergahından çıkarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne gitti. Acil servis önünde araçtan indirilen hasta yolcu, tekerlekli sandalye ile içeriye alınırken, şoför ise seferine devam etti. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen kadın yolcunun ise tedavisinin zamanında müdahale ile durumunun iyi olduğu belirtildi.
# Kadın
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.