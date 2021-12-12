Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 117/1 Sokak'ta bir kişinin silahla yaralandığı bilgisi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bacağından yaralı S.C'yi (29) Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadının eşi O.C. (30) olay yerinde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Çift arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktığı, bu sırada O.C'nin tabancayla ateş açarak S.C'yi yaraladığı öne sürüldü.
12 Ara 2021 - 22:38- Asayiş Güncelleme: 12 Ara 2021 - 22:42
Tartıştığı eşini silahla yaraladı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, tartışma sırasında karısını tabancayla yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.