Tartıştığı eşini silahla yaraladı

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 117/1 Sokak'ta bir kişinin silahla yaralandığı bilgisi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bacağından yaralı S.C'yi (29) Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadının eşi O.C. (30) olay yerinde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Çift arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktığı, bu sırada O.C'nin tabancayla ateş açarak S.C'yi yaraladığı öne sürüldü.