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13 Ara 2021 - 13:50- Gündem G: 13 Ara 2021 - 13:51

Gölcük Devlet Hastanesi’nde döner sermaye komisyon seçimi  

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde döner sermaye komisyonu seçimi, hastane yöneticilerinden oluşan komisyonun kontrolü ve denetimiyle yapıldı

Gölcük Devlet Hastanesi’nde döner sermaye komisyon seçimi   mask

12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 6’ncı maddesi gereği 2022 yılının, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Döner Sermaye Komisyonu Temsilci seçimi, hastane yöneticilerinden oluşan komisyonun kontrolü ve denetimiyle yapıldı.

ACAR, BAŞARILAR DİLEDİ

Döner Sermaye Komisyon seçimlerine aday olan ve seçim sonucunda Döner Sermaye Komisyonlarına seçilecek kurum çalışanları İl Sağlık Müdürlüğünde ve hastanelerde her ayın ilk haftasında toplanacak Döner Sermaye toplantılarında kurumun bir önceki ay içerisinde gelir, gider bilançolarının ve bir aylık çalışma sonucu kurumun ne kadar kar elde ettiğinin ve elde edilen karın yüzde kaçının personele dağıtılması hakkında karar verecek heyette yer alacaklar. Hastane Başhekimi Uz. Dr. Sertan Acar, “Seçim sonucunda belirlenen yeni komisyon üyelerine başarılar dilerim” dedi.
# sağlık

13 Ara 2021 - 13:50 - Gündem

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Gölcük Devlet Hastanesi’nde döner sermaye komisyon seçimi   mask
Gölcük Devlet Hastanesi’nde döner sermaye komisyon seçimi  
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