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13 Ara 2021 - 13:50- Gündem G: 13 Ara 2021 - 13:52

Meclis Üyesi Karakaya kardeşi için lokma dağıttı

Gölcük Belediye Meclis Üyesi mimar Atila Karakaya, geçtiğimiz yıl mücadele ettiği hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden kardeşi Hakan Karakaya’nın yıl dönümünde lokma dağıttı 

Meclis Üyesi Karakaya kardeşi için lokma dağıttı mask

Gölcük Belediye Meclis üyesi Atila Karakaya’nın geçen yıl vefat eden kardeşi Hakan Karakaya için, Değirmendere’de Merkez Camii’nde sene-i devriyesi münasebetiyle lokma ikram etti. Karakaya lokma dağıtımını bizzat kendisi yaptı. Lokma dağıtımına İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı, İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Çetin Kocatürk, CHP Belediye Meclis Üyesi Pınar Naak da katıldı.

“Allah kabul etsin”

Lokma ikramı yapan Karakaya yaptığı açıklamada, “Kardeşim Hakan Karakaya’nın sene-i devriyesinde Değirmendere Merkez Camii’nde yanımızda olan, katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. Allah kabul etsin, kardeşim Hakan Karakaya’yı Allah rahmet etsin” dedi.
# chp, İyi Parti

13 Ara 2021 - 13:50 - Gündem

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