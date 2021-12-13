Meclis Üyesi Karakaya kardeşi için lokma dağıttı

Gölcük Belediye Meclis üyesi Atila Karakaya’nın geçen yıl vefat eden kardeşi Hakan Karakaya için, Değirmendere’de Merkez Camii’nde sene-i devriyesi münasebetiyle lokma ikram etti. Karakaya lokma dağıtımını bizzat kendisi yaptı. Lokma dağıtımına İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı, İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Çetin Kocatürk, CHP Belediye Meclis Üyesi Pınar Naak da katıldı.
“Allah kabul etsin”
Lokma ikramı yapan Karakaya yaptığı açıklamada, “Kardeşim Hakan Karakaya’nın sene-i devriyesinde Değirmendere Merkez Camii’nde yanımızda olan, katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. Allah kabul etsin, kardeşim Hakan Karakaya’yı Allah rahmet etsin” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.