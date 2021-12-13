UGEF ve AKV’nin şef adayları bir araya geldi

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Lokman Karafil’in alan öğrencilerine yönelik düzenlediği Kariyer Günü etkinliğine UGEF âdeta çıkarma yaptı. Etkinliğe Uluslararası Gastronomi Federasyonu Başkanı Mehmet Kaplan’ın yanı sıra UGEF Kadın Kolları Organizasyon Başkanı Bedriye Keskin, UGEF Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Halime Şahin, UGEF Marmara Bölge Başkanı ve Yalova Aşçılar ve Pastacılar Derneği (YAPAD) Başkanı Hakan Engin ve Geleneksel El Sanatları Kültür Mirasını Koruma Yayma Yaşatma Dernek Başkanı Yasemin Akbulut katıldı. Etkinliğin sonunda bir öğrencinin “Önlüğünüz çok güzel” demesi üzerine UGEF Başkanı Mehmet Kaplan, “O zaman al senin olsun” diyerek şef önlüğünü hediye etti.