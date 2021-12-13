Reklamı Kapat
13 Ara 2021 - 13:51- Gündem G: 13 Ara 2021 - 13:52

UGEF ve AKV’nin şef adayları bir araya geldi

Uluslararası Gastronomi Federasyonu (UGEF) yöneticileri Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencilerini ziyaret ederek deneyimlerini paylaştı

UGEF ve AKV’nin şef adayları bir araya geldi mask

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Lokman Karafil’in alan öğrencilerine yönelik düzenlediği Kariyer Günü etkinliğine UGEF âdeta çıkarma yaptı. Etkinliğe Uluslararası Gastronomi Federasyonu Başkanı Mehmet Kaplan’ın yanı sıra UGEF Kadın Kolları Organizasyon Başkanı Bedriye Keskin, UGEF Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Halime Şahin, UGEF Marmara Bölge Başkanı ve Yalova Aşçılar ve Pastacılar Derneği (YAPAD) Başkanı Hakan Engin ve Geleneksel El Sanatları Kültür Mirasını Koruma Yayma Yaşatma Dernek Başkanı Yasemin Akbulut katıldı. Etkinliğin sonunda bir öğrencinin “Önlüğünüz çok güzel” demesi üzerine UGEF Başkanı Mehmet Kaplan, “O zaman al senin olsun” diyerek şef önlüğünü hediye etti.
# Kadın

13 Ara 2021 - 13:51 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.374.289 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
UGEF ve AKV’nin şef adayları bir araya geldi mask
UGEF ve AKV’nin şef adayları bir araya geldi
Gölcük Devlet Hastanesi’nde döner sermaye komisyon seçimi   mask
Gölcük Devlet Hastanesi’nde döner sermaye komisyon seçimi  
Meclis Üyesi Karakaya kardeşi için lokma dağıttı mask
Meclis Üyesi Karakaya kardeşi için lokma dağıttı
Bağımsız Fotoğrafçılar, Cedit’teki yıkımın her anını fotoğraflıyor mask
Bağımsız Fotoğrafçılar, Cedit’teki yıkımın her anını fotoğraflıyor
Yazar Sönmez, imza gününde okurlarıyla buluştu mask
Yazar Sönmez, imza gününde okurlarıyla buluştu
“Mavi Yeşil Başiskele”nin en güzel fotoğrafları belli oldu mask
“Mavi Yeşil Başiskele”nin en güzel fotoğrafları belli oldu
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL