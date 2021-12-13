Çevirimiçi egzersizler uzman gözetiminde yapılmalı  

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nihal Özaras, pandemiyle beraber hayatımıza giren çevrimiçi online egzersizlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hareketsiz yaşam sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor

Hareketsiz yaşam tarzının birçok sağlık sorununa davetiye çıkardığını belirten Doç. Dr. Nihal Özaras, “Hareketsiz yaşam tarzı kas kitlesinde azalma ve kas iskelet sistemi fonksiyonlarında bozulmaya neden olur. Ayrıca kilo alımı, kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı gibi pek çok probleme de zemin hazırlar.” dedi.

Haftada 150-300 saat orta şiddette egzersiz öneriliyor

Doç. Dr. Nihal Özaras, “Dünya Sağlık Örgütü yetişkinler için haftada 150-300 saat orta şiddette veya 75-150 saat ağır şiddette egzersiz yapılmasını önermektedir. Yine çocukların ve yaşlıların fiziksel olarak aktif kalmaları önerilmektedir.” dedi. Pandemi sürecinde çevrimiçi egzersiz uygulamalarının hayatımıza girdiğini kaydeden Doç. Dr. Nihal Özaras, “Pandemi sürecinde enfeksiyonun yayılımını önlemek için tüm dünyada sosyal izolasyon politikaları uygulandı. Bu dönemde kişilerin uzun süre hareketsiz olması ve buna bağlı sağlık problemlerinin artması evde yapılabilecek egzersiz programlarının gündeme gelmesini sağladı, bu konuda çalışmalar arttı.” dedi.

Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar dikkat!

Ev egzersiz programlarının çok farklı şekilde uygulanabildiğini kaydeden Doç. Dr. Nihal Özaras, “Ev egzersiz programları kitapçıklar, videolar veya sanal gerçeklik ortamları olarak kişilere sunulabilir ve ilave sağlık problemi olmayan genç erişkinlerde standart egzersiz programları uygulanabilir. Ancak yaşlılarda ve kronik hastalığı olan bireylerde, kas-iskelet sistemi rahatsızlığı olanlarda ev egzersizlerinin mutlaka doktor kontrolünde ve kişiye özel hazırlanması, düzenli olarak takip edilmesi ve ihtiyaca göre dönem dönem gözden geçirilmesi gerekir.” uyarısında bulundu. “Bu programlarda dikkat edilmesi gereken başka bir noktanın ise egzersizlerin doğru yapılıp yapılmadığından emin olunmasıdır” diyen Doç. Dr. Nihal Özaras, “İstenilen miktarda yapılmayan egzersizler iyi sonuç elde etmek için yetersiz kalacağı gibi yanlış yapılan hareketler de yeni problemlere yol açabilir.” diye konuştu.

Fizyoterapi uzmanıyla iletişim halinde olunmalı

Bu sebeplerle ev temelli egzersiz programları içinde çevirimiçi egzersizlerin en iyi seçenek olabileceğini kaydeden Doç. Dr. Nihal Özaras, “Özellikle yaşlı bireylerde daha sık görülebilecek olan verilen egzersizleri anlama ve uygulamadaki sıkıntılar bire bir fizyoterapistle iletişim halinde olunması nedeniyle çevirimiçi uygulamalarda kolaylıkla çözülebilir. Ayrıca kişilerin egzersiz sırasındaki durumu değerlendirilerek yeni düzenlemelere gidilebilir. Yapılan araştırmalarla da çevirimiçi egzersizlerin faydaları ortaya konulmuştur.” dedi.

Ev temelli egzersizlerin olumlu etkileri büyük

Doç. Dr. Nihal Özaras, “Ev temelli egzersizlerin kas kuvvetleri, denge, kan başıncı, kolesterol ve şeker düzeyleri üzerine çok olumlu etkileri gözlenmiştir. Daha yaygın olarak kullanılmaları için kolay ulaşılabilir, ucuz ve güvenli olmaları gerekir. Çevirimiçi egzersiz programları bu şartları sağladığı için çok iyi bir seçenektir.” dedi.