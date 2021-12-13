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13 Ara 2021 - 14:06- Ekonomi G: 13 Ara 2021 - 14:09

Polisan Kimya, reçine üretim kapasitesini yüzde 30 artıracak    

1964 yılında temelleri atıldığından bu yana Türkiye kimya sektörünün gelişmesi için birçok ilke imza atan Polisan Kimya, 2022’ye güçlü giriyor. İhracatta hedef büyüttüler, yeni fabrikada sadece inovatif ürünler üretilecek      

Polisan Kimya, reçine üretim kapasitesini yüzde 30 artıracak     mask

Polisan Holding'in iştiraklerinden Polisan Kimya, 2022’nin Nisan ayında yeni fabrikasını faaliyete geçirip, ihracatını arttırmaya hazırlanıyor. Polisan Kimya Genel Müdürü Selçuk Denizligil, yeni fabrikanın hayata geçmesiyle yıllık 150.000 ton olan üretim kapasitelerinde yüzde 30’luk artış yaşanacağını ifade etti.

 

YENİ BİR AÇILIM

 

İhracatta ana pazarlarını Romanya, Bulgaristan, İtalya, Yunanistan, Kosova, İsrail, Mısır ve Avustralya olarak açıklayan Polisan Kimya Genel Müdürü Selçuk Denizligil; “Üretim ve ihracat faaliyetlerinde yeni bir açılım dönemi bizi bekliyor. Bu yılın 9 ayında gelirlerimizden yüzde 12 pay alan ihracat faaliyetlerimizi yüzde 20-25 seviyelerine çıkarmak istiyoruz. Balkanlar ve Avrupa gibi gelişmiş ülke pazarlarında daha etkin olacağız” dedi.

13 Ara 2021 - 14:06 - Ekonomi

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