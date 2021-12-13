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13 Ara 2021 - 14:08- Ekonomi G: 13 Ara 2021 - 14:09

Sanayi üretim rakamları belli oldu

Sanayi üretimi yıllık %8,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önce...
Sanayi üretim rakamları belli oldu mask

Sanayi üretimi yıllık %8,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2, imalat sanayi sektörü endeksi %9,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 arttı. Öte yandan cari işlemler hesabı ekimde 3,16 milyar dolar fazla verdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.

 
# Sanayi

13 Ara 2021 - 14:08 - Ekonomi

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