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13 Ara 2021 - 14:09- Ekonomi G: 13 Ara 2021 - 14:10

26.9 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-kasım dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk on bir ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.3 azalarak 1 milyon 144 bin 356 adet, otomobil üretimi yüzde 7 azalarak 706 bin 265 adet olarak gerçekleşti.      

26.9 milyar dolarlık otomotiv ihracatı mask

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 195 bin 232 adet oldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 63, ağır ticari araçlarda yüzde 63, traktörde yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 16, euro bazında ise yüzde 12 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 26.9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 1 artarak 8,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

KAMYONDA ARTIŞ

Ürün bazında bakıldığında ise kamyon üretimi yüzde 70, minibüs üretimi yüzde 7 oranında artış gösterirken, otobüs üretimi yüzde 31 oranında düşüş gösterdi. Yılın ilk on bir ayını kapsayan dönemde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 3 artarak 706 bin 166 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 2 oranında azaldı ve 518 bin 294 adet oldu.

13 Ara 2021 - 14:09 - Ekonomi

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