Tavuk Dünyası 50 yeni şube açacak  

2021 yılında yeni restoran açılışlarıyla büyümesini sürdüren şirket yılın ikinci çeyreğinde 5, son 5 ayda ise 22 yeni şube açtı. Bu yatırımlarının ardından Türkiye genelinde 250 restorana ulaşan Tavuk Dünyası, yeni yıl için ise hedef büyüttü. Şirket, gelecek yılın ilk yarısında ise Türkiye genelinde 50 yeni restoran yatırımı daha yapmayı hedefliyor.

YENİ RESTORANLAR

2021 yılı için belirlediği 250 restoran hedefini gerçekleştiren Tavuk Dünyası’nın son olarak İstanbul, İzmir, Bursa, Rize, Balıkesir, Antalya, Afyonkarahisar, Kocaeli ve Manisa’da açılan şubeleriyle yeni yılın ilk yarısında 50 restoran açılışı daha bulunuyor.