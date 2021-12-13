Tavuk Dünyası 50 yeni şube açacak  

2021 yılında yeni restoran açılışlarıyla büyümesini sürdüren şirket yılın ikinci çeyreğinde 5, son 5 ayda ise 22 yeni şube açtı. Bu yatırımlarının ardından Türkiye genelinde 250 restorana ulaşan Tavuk Dünyası, yeni yıl için ise hedef büyüttü. Şirket, gelecek yılın ilk yarısında ise Türkiye genelinde 50 yeni restoran yatırımı daha yapmayı hedefliyor.
YENİ RESTORANLAR
2021 yılı için belirlediği 250 restoran hedefini gerçekleştiren Tavuk Dünyası’nın son olarak İstanbul, İzmir, Bursa, Rize, Balıkesir, Antalya, Afyonkarahisar, Kocaeli ve Manisa’da açılan şubeleriyle yeni yılın ilk yarısında 50 restoran açılışı daha bulunuyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.