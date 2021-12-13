SEDAŞ, “Sen de Bir Ateşböceği Yak” kampanyasına dahil oldu

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından düzenlenen “Sen de bir ateş böceği yak” kampanyasına katıldı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde başlayan 16 günlük kampanya boyunca çeşitli uygulamalarla kadına şiddetle ilgili toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. “Kayıtsız Kalmayın” sloganıyla yürütülen aktivizm hareketi, kadınların maruz kaldıkları şiddetin son bulması için herkesi duyarlı olmaya davet ediyor.
SEDAŞ, kampanyaya dahil olan çalışmalarıyla kadınların karşılaştıkları toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığa dikkat çekti. Tuvalimiz Trafolar projesi kapsamında, faaliyet bölgesinde bulunan bir trafoya #KayıtsızKalmayın etiketiyle birlikte SEDAŞ çalışanları tarafından ateş böceği görseli resmedildi.
SEDAŞ Üst Yönetim Ekibi ve çalışanların kampanyaya dair çağrılarının bulunduğu videolar hazırlanarak, sosyal medya hesaplarından paylaşılırken müşterilere gönderilen SMS’ler ve çağrı merkezi aracılığıyla da konuyla ilgili mesajlar iletildi. 16 günlük aktivizm kampanyası boyunca tüm çalışanlara farkındalık amaçlı turuncu yaka kurdelesi ile ateşböceği sembolü dağıtıldı ve şirket bilgisayarlarında ekran koruyucu olarak ateş böceği tasarımı kullanıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.