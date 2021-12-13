İnşaat maliyetleri ekimde yıllık yüzde 41,93 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 Ekim’e ilişkin açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi verileri, sektördeki enflasyonun yeniden yükselmeye başladığını ortaya koydu. Buna göre endeks, 2021 Ekim’de bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,15, işçilik endeksi yüzde 1,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,47, işçilik endeksi yüzde 22,62 arttı.
BİNA İNŞAATI MALİYETİ
Endekste dikkat çeken diğer veriler şöyle oldu: Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,13 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,98 yükseldi. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,24 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,78 yükseldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.