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13 Ara 2021 - 14:10- Ekonomi G: 13 Ara 2021 - 14:12

İnşaat maliyetleri ekimde yıllık yüzde 41,93 arttı

TÜİK'in açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi ekimde aylık yüzde 4,75, yıllıkta ise yüzde 41,93 yükseldi.  

İnşaat maliyetleri ekimde yıllık yüzde 41,93 arttı mask

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 Ekim’e ilişkin açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi verileri, sektördeki enflasyonun yeniden yükselmeye başladığını ortaya koydu. Buna göre endeks, 2021 Ekim’de bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,15, işçilik endeksi yüzde 1,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,47, işçilik endeksi yüzde 22,62 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYETİ

Endekste dikkat çeken diğer veriler şöyle oldu: Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,13 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,98 yükseldi. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,24 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,78 yükseldi.

13 Ara 2021 - 14:10 - Ekonomi

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