Daha fazla ihracat için ek istihdam önerisi

Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Nazım Kanpolat, sektörde özellikle İstanbul merkezli üreticilerin iş gücünde ciddi sıkıntı yaşandığını söylerken, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, Türkiye'de yaşayan göçmenlerin üretime ve istihdama dahil edilmesi gerektiğini savundu.

TOPLAM İHRACAT

Üretim ve istihdam odaklı çalışan ihracatçı sektörler iş gücüne katılımın daha fazla olması gerektiğini düşünüyor. Türkiye'nin toplam ihracatına katkı vermek için aralıksız üretim yapan deri konfeksiyon ve iç giyim sektörleri 'mavi yaka'lı çalışan bulmakta zorlanıyor. Sektörlerin çatı STK'ları istihdamda yaşanan sıkıntılar nedeniyle termin sürelerinde aksamalar yaşandığını, bunun da ihracatta sürdürülebilirliği olumsuz etkilediğini söylüyor.