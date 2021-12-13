Daha fazla ihracat için ek istihdam önerisi

Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Nazım Kanpolat, sektörde özellikle İstanbul merkezli üreticilerin iş gücünde ciddi sıkıntı yaşandığını söylerken, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, Türkiye'de yaşayan göçmenlerin üretime ve istihdama dahil edilmesi gerektiğini savundu.
TOPLAM İHRACAT
Üretim ve istihdam odaklı çalışan ihracatçı sektörler iş gücüne katılımın daha fazla olması gerektiğini düşünüyor. Türkiye'nin toplam ihracatına katkı vermek için aralıksız üretim yapan deri konfeksiyon ve iç giyim sektörleri 'mavi yaka'lı çalışan bulmakta zorlanıyor. Sektörlerin çatı STK'ları istihdamda yaşanan sıkıntılar nedeniyle termin sürelerinde aksamalar yaşandığını, bunun da ihracatta sürdürülebilirliği olumsuz etkilediğini söylüyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.