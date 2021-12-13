Merkez Bankası faiz kararı nedeniyle kurda yükseliş yaşanırken, diğer yandan döviz satışıyla kurdaki yükselişi dizginlemeye çalışıyor. Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı 16 Aralık Perşembe günü saat 14:00’da açıklanacak. Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı 100 baz puan daha indirim olarak bekleniyor.
13 Ara 2021 - 14:11- Ekonomi Güncelleme: 13 Ara 2021 - 14:13
Faiz düşecek mi?
Merkez Bankası faiz kararı nedeniyle kurda yükseliş yaşanırken, diğer yandan döviz satışıyla kurdaki yükselişi dizginlemeye çalışıyor. Merkez Bankası...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.