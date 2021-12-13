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13 Ara 2021 - 14:11- Ekonomi G: 13 Ara 2021 - 14:13

Faiz düşecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı nedeniyle kurda yükseliş yaşanırken, diğer yandan döviz satışıyla kurdaki yükselişi dizginlemeye çalışıyor. Merkez Bankası...
Faiz düşecek mi? mask

Merkez Bankası faiz kararı nedeniyle kurda yükseliş yaşanırken, diğer yandan döviz satışıyla kurdaki yükselişi dizginlemeye çalışıyor. Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı 16 Aralık Perşembe günü saat 14:00’da açıklanacak. Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı 100 baz puan daha indirim olarak bekleniyor.

13 Ara 2021 - 14:11 - Ekonomi

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