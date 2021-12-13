Reklamı Kapat
13 Ara 2021 - 14:12- Ekonomi G: 13 Ara 2021 - 14:13

125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.  

125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alınacak mask

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: Sevgili gençler; Bakanlık merkezimizde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirerek teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz.

SON TARİH 16 ARALIK

İlan 13 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısında ve bakanlığımız internet sayfasında. http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve http://aile.gov.tr adreslerinden yapılacak olan başvurular 16 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum.

13 Ara 2021 - 14:12 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.374.289 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Daha fazla ihracat için ek istihdam önerisi mask
Daha fazla ihracat için ek istihdam önerisi
Faiz düşecek mi? mask
Faiz düşecek mi?
Tavuk Dünyası 50 yeni şube açacak   mask
Tavuk Dünyası 50 yeni şube açacak  
İnşaat maliyetleri ekimde yıllık yüzde 41,93 arttı mask
İnşaat maliyetleri ekimde yıllık yüzde 41,93 arttı
26.9 milyar dolarlık otomotiv ihracatı mask
26.9 milyar dolarlık otomotiv ihracatı
Sanayi üretim rakamları belli oldu mask
Sanayi üretim rakamları belli oldu
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL