PackUpp birinci oldu

Pandemiyle birlikte online ve e-ticaret alışverişlerinin vazgeçilmezi olan “Hızlı Teslimat” sektöründe 2021 yılı “Mükemmel Müşteri Memnuniyeti” üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Şikayetvar tarafından açıklanan sonuçlara göre, PackUpp, bu yıl ilk kez açılan kategoride “Müşteri Deneyimi Endeksi Puanı En Yüksek Hızlı Teslimat Şirketi” oldu.
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
PackUpp’ın Kurucu Ortağı ve COO’su Rıdvan Göçemen, “Şikayetvar’ın bu yıl ilk kez açtığı hızlı teslimat kategorisinde, kısa sürede tüm rakiplerimizin önünde açık ara farkla elde ettiğimiz yüzde 93,7 Memnuniyet Düzeyi Endeksi puanını güçlü teknolojik ve dijital altyapımıza ve müşteri ilişkileri yönetimi ekibimize borçluyuz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.