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13 Ara 2021 - 14:12- Ekonomi G: 13 Ara 2021 - 14:15

PackUpp birinci oldu

Şikayetvar platformu tarafından hazırlanan “Mükemmel Müşteri Memnuniyeti” sonuçlarına göre, bu yıl ilk kez açılan “Hızlı Teslimat Kategorisi”nin lideri açık ara farkla PackUpp oldu.

PackUpp birinci oldu mask

Pandemiyle birlikte online ve e-ticaret alışverişlerinin vazgeçilmezi olan “Hızlı Teslimat” sektöründe 2021 yılı “Mükemmel Müşteri Memnuniyeti” üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Şikayetvar tarafından açıklanan sonuçlara göre, PackUpp, bu yıl ilk kez açılan kategoride “Müşteri Deneyimi Endeksi Puanı En Yüksek Hızlı Teslimat Şirketi” oldu.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

PackUpp’ın Kurucu Ortağı ve COO’su Rıdvan Göçemen, “Şikayetvar’ın bu yıl ilk kez açtığı hızlı teslimat kategorisinde, kısa sürede tüm rakiplerimizin önünde açık ara farkla elde ettiğimiz yüzde 93,7 Memnuniyet Düzeyi Endeksi puanını güçlü teknolojik ve dijital altyapımıza ve müşteri ilişkileri yönetimi ekibimize borçluyuz” dedi.

13 Ara 2021 - 14:12 - Ekonomi

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