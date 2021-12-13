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13 Ara 2021 - 14:16- Gündem G: 13 Ara 2021 - 14:17

Türkiye Rotary'si İzmit'te buluştu

Uluslararası Rotary 2420. Bölge Federasyonu Başkanlar Tanışma Toplantısı, geçtiğimiz cumartesi günü İzmit Rotary Kulübü Başkanı Uğraş Çiftçi ve yönetiminin ev sahipliğinde yapıldı

Türkiye Rotary'si İzmit'te buluştu mask

Her sene aralık ayı içerisinde yapılan Uluslararası Rotary 2420. Bölge Federasyonu Başkanlar Tanışma Toplantısı (BTT), bu sene geçtiğimiz cumartesi günü, İzmit Rotary Kulübü Başkanı Uğraş Çiftçi ve yönetiminin ev sahipliğinde Wellborn Otel'de yapıldı. Başkanlar Tanışma Toplantısı'nda Dönem Guvernörü Gülperi Gürpınar, Gelecek Dönem Guvernörü Suat Baysan, 1 Temmuz 2022 yılında görev alacak olan 78 Gelecek Dönem Kulüp Başkanı ve Bölge Yöneticileri ile beraber toplamda yaklaşık 200 kişi hazır bulundu. Türkiye'nin 9’uncu sırada kurulmuş köklü kulüplerinden biri olan İzmit Rotary Kulübü, tüm katılımcılara kentimizin sembollerinden pişmaniye ikram ederek kentimizin tanıtımına katkıda bulundu.   

13 Ara 2021 - 14:16 - Gündem

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