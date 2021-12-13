Reklamı Kapat
13 Ara 2021 - 14:20- Gündem G: 13 Ara 2021 - 14:25

İzmit’te öğretmenden öğrencisine ahlaksız mesaj!

İzmit’teki Yıldırım MTAL’de görevli bir öğretmenin, kız öğrencisine attığı ahlaksız mesajlar sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü jet hızıyla soruşturma başlattı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İzmit’te öğretmenden öğrencisine ahlaksız mesaj! mask

İzmit Bekirdere Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde(MTAL) görev yapan B.Y. isimli öğretmenin, aynı okulda öğrenim gören bir kız öğrenciye sosyal medya uygulaması üzerinden ahlaksız mesajlar gönderdiği iddia edildi. Mesajların ekran görüntülerini inceleyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, B.Y. hakkında soruşturma başlattı.

“BAKİRE MİSİN?” DİYE SORMUŞ

Söz konusu mesajlarda, öğretmen B.Y.’nin kız öğrenciden fotoğraflarını isteyip, okulda yanına gelmesini söylediği görüldü. Bir mesajda ise öğrencisine, “Bakire misin?” diye sorduğu görülen öğretmen B.Y.’nin daha sonra “Hayır. Bunu yapamam. Sana dokunamam” yazarak öğrencisiyle görüşmek istemediğini belirttiği görüldü.
# Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli haberleri, Kocaeli Gazete, kocaeli gazeteleri, son dakika haberleri, kocaeli haber, Kartepe, kocaeli manset, kocaeli son dakika, kocaeli gündem, Başiskele, kocaeli guncel haberler, kocaeli flas haber, kocaeli gazete haber, Gebze, , Gölcük, Darıca, kocaeli manset-haber, İzmit, Çayırova, Körfez, Dilovası, Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitim

13 Ara 2021 - 14:20 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.374.289 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye Rotary'si İzmit'te buluştu mask
Türkiye Rotary'si İzmit'te buluştu
SEDAŞ, “Sen de Bir Ateşböceği Yak” kampanyasına dahil oldu mask
SEDAŞ, “Sen de Bir Ateşböceği Yak” kampanyasına dahil oldu
UGEF ve AKV’nin şef adayları bir araya geldi mask
UGEF ve AKV’nin şef adayları bir araya geldi
Gölcük Devlet Hastanesi’nde döner sermaye komisyon seçimi   mask
Gölcük Devlet Hastanesi’nde döner sermaye komisyon seçimi  
Meclis Üyesi Karakaya kardeşi için lokma dağıttı mask
Meclis Üyesi Karakaya kardeşi için lokma dağıttı
Bağımsız Fotoğrafçılar, Cedit’teki yıkımın her anını fotoğraflıyor mask
Bağımsız Fotoğrafçılar, Cedit’teki yıkımın her anını fotoğraflıyor
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL