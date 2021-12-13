İzmit’te öğretmenden öğrencisine ahlaksız mesaj!

İzmit Bekirdere Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde(MTAL) görev yapan B.Y. isimli öğretmenin, aynı okulda öğrenim gören bir kız öğrenciye sosyal medya uygulaması üzerinden ahlaksız mesajlar gönderdiği iddia edildi. Mesajların ekran görüntülerini inceleyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, B.Y. hakkında soruşturma başlattı.

“BAKİRE MİSİN?” DİYE SORMUŞ

Söz konusu mesajlarda, öğretmen B.Y.’nin kız öğrenciden fotoğraflarını isteyip, okulda yanına gelmesini söylediği görüldü. Bir mesajda ise öğrencisine, “Bakire misin?” diye sorduğu görülen öğretmen B.Y.’nin daha sonra “Hayır. Bunu yapamam. Sana dokunamam” yazarak öğrencisiyle görüşmek istemediğini belirttiği görüldü.