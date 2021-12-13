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13 Ara 2021 - 14:47- Gündem G: 13 Ara 2021 - 15:12

Hakan Tanta'nın acı kaybı
Hakan Tanta'nın acı kaybı mask

İzmitlilerin yakından tanıdığı, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği geçmiş dönem başkanlarından, İzmit Belediyesi Meclis üyesi, Diş Hekimi Hakan Tanta'nın annesi Nuriye Tanta(70), kansere yenik düştü. Merhumenin cenazesi yarın öğle namazını takiben Fevziye Camii'nden kaldırılacak.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
# İzmit belediyesi

13 Ara 2021 - 14:47 - Gündem

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