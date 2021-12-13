Hekimler iş bırakıyor! “Hekimler göç ediyor, Suriye’den hekimler getirtiliyor”

Meclis'te görüşülen torba yasaya ek bir madde koyarak pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimler ve diş hekimlerine ise 5 bin lira zam yapıldığı duyurulmuştu.Düzenlemenin kabul edilmesiyle pek çok sağlık çalışanı sosyal medya hesabından tepki gösterip iş bırakacağını söyledi. Başta ebe ve hemşire gibi hekim olmayan sağlıkçılar zam dışı kaldıkları için düzenlemeyi eleştirirken eleştirmişti. Sağlıkçıların ve sendikaların tepkisinin ardından komisyona geri gönderilen 6 madde, Sanayi Komisyonu'nda görüşülerek kanun teklifinden çıkarıldı. Doktorlara yönelik zamla ilgili düzenleme, Sağlık Komisyonu'nda yeniden görüşülecek

VATANDAŞ HEKİMLERE SAHİP ÇIKSIN

Doktorların verilen haklarının tekrardan geri çekilmesi tepkilere neden oldu. Sağlık sistemindeki çürümüşlüğe ve hekimlere yapılan mobbing ve baskılara tepki gösterecek olan hekimler 14-15 Aralık'ta yarım gün, 16 Aralık'ta ise tam gün iş bırakacaklar.Kocaeli’de de iş bırakacak olan hekimler, iktidara tepkili. 2021 yılının başından beri 8 bin kalifiyeli hekim sistemdeki bozukluklar nedeni ile göç etmek zorunda kaldı. Hekimlerin sadece kendileri için değil vatandaş için de iş bıraktığını ifade eden Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Recep Pehlivan 5 dakika hasta bakma gibi kurallara karşı çıkaran vatandaşın hekimlere sahip çıkmasını istedi.

“MAAŞA EKLENEN BİR ZAM DEĞİLDİ”

Kararın sadece aile hekimlerinin değil Türk Tabipler Birliğinin de aldığı bir karar olduğunu ifade eden Pehlivan, “Son zamanlar torba yasaya konulan hekimleri ilgilendiren ve emekliliğe yansıyacak bir ücret artışı söz konusuydu. Bu düzenleme torba yasadan cumartesi günü çıkartıldı. Aslında hekimlere yapılan bir zam söz konusu değildi. Bizim iki ödeneğimiz var. Biri maaş biri ek ödeme denen döner sermaye olayı var. Döner sermayeden verilenin maaşa yansıması söz konusuydu. Ekstra bir ücret değildi. Sadece bir taraftan alınıp diğer tarafa verilmesi söz konusuydu. Bu da emekliliğe yarayan bir durumdu. Son karar ile bundan da vazgeçildi” ifadelerini kullandı.

“BU İLK ADIM, DAHA SERT EYLEMLERE KARAR VERİLEBİLİR”

Gerekçeye tepki gösteren Pehlivan, “Tüm sağlık personelini karşılayan bir durum değildi. Daha yasalaşmadan büyük sendikalar “hekimlere verildi biz kabul etmiyoruz”diye lanse edince yasa çekilmiş oldu. Hekimler de 15 Aralık’ta iş bırakma kararı aldı. Hem aile hekimleri, hem üniversitedeki asistanlar da dahil olmak üzere hocalar ve devlet hastanelerindeki hekimler iş bırakma kararı aldı. Bu ilk adım geri dönüş olmazsa daha sert eylemlere karar verilebilir” dedi.

“6 HEKİMDEN 2 HEKİME KADAR DÜŞTÜ”

İş bırakma eyleminin vatandaşı mağdur edeceğine yönelik algıların yapıldığını ifade eden Pehlivan, “2021 yılının başından beri 8 bin hekim göç etti. Bu sadece hekimlerin değil ülke kaybıdır. Normal standartları sağlayacak şekilde, şiddet baskısı ile 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlayan bir sistemden vatandaş da mağdurdur. Siz randevu almaya kalktığınızda 2-3 ay gün atıyorsa randevu sistemine sıkıntı olduğundan değil bu. Eskiden bir devlet hastanesinde bir branşta 6 hekim buluyorsanız şimdi bu 2 hekime kadar düştü. Asıl mağdur olan hekimler değil vatandaşlar” şeklinde konuştu.

“SURİYE’DEN HEKİM GETİRİYORLAR”

Tüm branşlardaki hekimler mağdur olduğunu vurgulayan Pehlivan, “48 saat nöbet tutulur mu? Hekimler buna karşı çıkınca halk mağdur oluyor diye propaganda yapılıyor. Halk sistem nedeni ile mağdur oluyor. Bir senede göç eden 8 bin hekimin çoğu kalifiye hekimler. Çoğu cerrah. Basit bir ameliyat için bile devlet hastanelerinde cerrah bulunamıyor. Hekimler kendilerine uygulanan bu yapı ile çalışamıyor. İstifa eden hekimler için giderlerse gitsinler diyorlar. Tamam gitsinler de Suriye’den hekim getiriliyor şuanda Türkiye’ye. Sizin dilinizi bilmeyen, sizi anlamayan, eğitim kalitesi daha düşük bir hekimin karşısına geçince asıl kaybeden halkımız olacak. İşi bırakmamızdaki sebep kendi haklarımızın kısıtlanması değil halkımız için de bırakıyoruz. Hekimlerimiz gidiyor. Eskiden hekimler Tıpta Uzmanlık Sınavlarına çalışıyordu. Şimdi genç hekimler yabancı dil kurslarına gidiyor. Halkın hekimlerine sahip çıkması gerekiyor” dedi.