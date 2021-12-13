Sırrıpaşa’dan bir kritik galibiyet daha! “4-0”

Süper Amatör Lig A Grubu’nda Sırrıpaşa Futbol Kulübü ile Mertspor, Derince Suni Çim Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı her iki yarıda da bulduğu 2’şer golle 4-0 kazanan Sırrıpaşa FK çok kritik bir galibiyete daha imza attı. Bu maçtaki 4 golün 3’ünü kafa ile atan Derince ekibi puanını 7’ye çıkardı.
YASİN VE SERGEN ATTI
Derince Suni Çim Stadı’ndaki maçın 15. dakikasında Sırrıpaşa ekibinde Onur Bayrakçı ceza sahası içinde düşürüldü ve maçın hakemi Mehmet Güngör penaltı noktasını gösterdi. Yasin, penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 32. dakikasında İdris Malo’nun pasında Sergen topa kafa ile vurdu ve Sırrıpaşa ilk yarısı 2-0 önde tamamladı.
LİDERE KONUK OLUYORLAR
Sırrıpaşa ekibinin etkili futbolu ikinci yarıda da devam etti. 62 ve 73. dakikalarda Cenk’in kafa golleri ile kafa fark 4’e çıktı ve maç da Sırrıpaşa’nın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi. Geçtiğimiz hafta Kocaeli Güneşspor’u bu hafta da Mertspor’u mağlup eden Derince ekibi puanını 7’ye çıkardı. Sırrıpaşa ekibi bir sonraki maçını deplasmanda lider Darıca Kültür ve Martıspor ile oynayacak. Mertspor ise Suadiyespor’u konuk edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.