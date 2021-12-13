Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 6 Aralık– 12 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 72 ayrı operasyonda 24 gram esrar, 1970 gram sentetik uyuşturucu, 236 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 103 adet uyuşturucu hap, 2 adet tabanca, 1 adet tüfek, 69 adet fişek, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1260 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 114 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı. Şüphelilerden 6 kişi adli kontrolle, diğer 100 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.2 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 4 operasyonda 2 gram esrar, 3 gram metamfetamin ve 1 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüphelilerden 1 adli kontrolle, diğer 4 şahıs hakkında ise serbest yargılama kararı verildi.
13 Ara 2021 - 15:21- Asayiş Güncelleme: 13 Ara 2021 - 15:23
Haftalık uyuşturucu raporu: 76 operasyonda 6 kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 76ayrı operasyonda 119 kişiye işlem yapılırken 6 kişi ise tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.