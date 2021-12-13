Haftalık uyuşturucu raporu: 76 operasyonda 6 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 6 Aralık– 12 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 72 ayrı operasyonda 24 gram esrar, 1970 gram sentetik uyuşturucu, 236 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 103 adet uyuşturucu hap, 2 adet tabanca, 1 adet tüfek, 69 adet fişek, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1260 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 114 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı. Şüphelilerden 6 kişi adli kontrolle, diğer 100 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.2 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 4 operasyonda 2 gram esrar, 3 gram metamfetamin ve 1 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüphelilerden 1 adli kontrolle, diğer 4 şahıs hakkında ise serbest yargılama kararı verildi.