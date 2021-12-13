Sahne İzmit’in yeni proje çalışmaları devam ediyor

Yöresel halk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla dansçılar yetiştiren İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları ekibi, yeni yıl için kültür sanat etkinliklerine hazırlanıyor. Yetiştirdiği dansçılarla ve İzmitlileri etkileyen gösterileriyle kentte bir marka olan Sahne İzmit ailesi, yeni proje çalışmalarına devam ediyor.
DANS VE SANATSEVERLERE EĞİTİM KAPISI SONUNA KADAR AÇIK
Bayramlarda, etkinliklerde ve özel günlerde gerçekleştirdikleri gösterilerle büyük alkış toplayan Sahne İzmit Halk Dansları Ekibi, İzmit sokaklarını neşelendirmeye devam edecek. İzmit Sanat Akademisi’nde alanında uzman eğitmenlerle bir araya gelen dans tutkunları, pandemi kurallarına uygun olarak eğitim alıyorlar. İzmit Sanat Akademisi, 7’den 70’e tüm sanat ve dans severlere eğitim kapısını sonuna kadar açıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.