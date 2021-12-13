Yeraltına döşenecek kabloları çaldılar

Olay, İzmit ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirkete ait yeraltına döşenmek üzere hazır hale getirilen yaklaşık bin kilogram ağırlığındaki bakır kabloyu birer metre halinde kesen şahıslar, daha sonra çaldıkları malzemeleri Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanına taşıdı. Ormanda devriye atan jandarma ekipleri, şüphelilerin kabloların izolasyonlarını ayırmaya çalıştıklarını fark etti. Suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler Ö.Y., V.Y., T.Y. ve İ.K., Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin 4’ünün de yakın akraba olduğu öğrenildi.
# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.