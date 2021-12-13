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13 Ara 2021 - 16:19- Asayiş G: 13 Ara 2021 - 16:22

4 çocuk babası koronaya yenildi!

İzmit Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf Abdurrahman Gördebil (1953) Covdi-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4...
4 çocuk babası koronaya yenildi! mask

İzmit Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf Abdurrahman Gördebil (1953) Covdi-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Abdurrahman Gördebil’in cenazesi Tepeköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tepeköy mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk

13 Ara 2021 - 16:19 - Asayiş

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