4 çocuk babası koronaya yenildi!

İzmit Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf Abdurrahman Gördebil (1953) Covdi-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Abdurrahman Gördebil’in cenazesi Tepeköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tepeköy mezarlığında toprağa verildi.