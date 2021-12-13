Meteoroloji'den Kocaeli'ye fırtına uyarısı! O saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli'de yarın öğle saatlerine başlayacak ve çarşamba gününe kadar sürecek olan fırtınaya karşı uyardı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın; Marmara Denizi’nde 14.12.2021 Salı günü 12.00 ile 15.12.2021 Çarşamba günü 12.00 saatleri arasında kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba günü (15.12.2021) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.