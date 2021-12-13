Gelecek Kandıra’da Başkan Gürkan

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, Kandıra İlçe Başkanlığı görevine atadığı Hasan Deniz Gürkan’a yetki belgesini vererek başarılar diledi. Gebze, Çayırova ve Körfez’den sonra Kandıra’ya da atama yaptıklarını vurgulayan başkan Çakır, vatandaşların teveccühlerinin her geçen gün arttığını belirterek, yeni katılımlarla teşkilatlanma çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Yetki belgesini aldıktan sonra bir açıklama yapan Hasan Deniz Gürkan “Gelecek Partisi Kandıra ilçe başkanlığı görevi şahsıma tevdi edilmiştir. Başta sayın genel başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve il başkanımız Serap Çakır olmak üzere bu süreçte güven telkin eden tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Ülkemiz olağan üstü bir süreçten geçiyor. Bu süreçte halkımıza umut aşılayan partimizde yönetim organlarının önemi bir kat daha artıyor. Bizlere önemli görevler düşüyor. En kısa sürede yönetimimi oluşturarak sahaya çıkacağım. 96 mahallesi bulunan ilçemizde çalmadık kapı bırakmayarak, gönüllere gireceğiz” dedi.
Hasan Deniz Gürkan kimdir?
1974 Fındıklı doğumlu olan Hasan Deniz Gürkan, iş insanı, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.