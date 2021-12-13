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13 Ara 2021 - 16:46- Siyaset G: 13 Ara 2021 - 16:47

Gelecek Kandıra’da Başkan Gürkan

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevine atandıktan sonra yoğun bir şekilde teşkilatlanma çalışmalarına ağırlık veren Serap Çakır, Kandıra İlçe Başkanlığına Hasan Deniz Gürkan’ı atadı.

Gelecek Kandıra’da Başkan Gürkan mask

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, Kandıra İlçe Başkanlığı görevine atadığı Hasan Deniz Gürkan’a yetki belgesini vererek başarılar diledi. Gebze, Çayırova ve Körfez’den sonra Kandıra’ya da atama yaptıklarını vurgulayan başkan Çakır, vatandaşların teveccühlerinin her geçen gün arttığını belirterek, yeni katılımlarla teşkilatlanma çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Yetki belgesini aldıktan sonra bir açıklama yapan Hasan Deniz Gürkan “Gelecek Partisi Kandıra ilçe başkanlığı görevi şahsıma tevdi edilmiştir. Başta sayın genel başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve il başkanımız Serap Çakır olmak üzere bu süreçte güven telkin eden tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Ülkemiz olağan üstü bir süreçten geçiyor. Bu süreçte halkımıza umut aşılayan partimizde yönetim organlarının önemi bir kat daha artıyor. Bizlere önemli görevler düşüyor. En kısa sürede yönetimimi oluşturarak sahaya çıkacağım. 96 mahallesi bulunan ilçemizde çalmadık kapı bırakmayarak, gönüllere gireceğiz” dedi.

Hasan Deniz Gürkan kimdir?

1974 Fındıklı doğumlu olan Hasan Deniz Gürkan, iş insanı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

# Çayırova, çocuk
# GELECEK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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13 Ara 2021 - 16:46 - Siyaset

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