Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fatma Kaplan Hürriyet ve yönetimine teşekkür etti. Gerçekleştirilen ziyarette şehre dair fikir alışverişi yapılarak önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen ziyarette İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Emirşah Torun, Ünal Özmural, Nurettin Bulut, SP İl Teşkilat Başkanı Halil Kayın, İl Muhasibi İbrahim Bıkmaz, İl Sekreteri Ayhan Altıntaş yer aldı.
13 Ara 2021 - 17:04- Gündem Güncelleme: 13 Ara 2021 - 17:05
Hürriyet'ten Saadet Kocaeli’ye ziyaret
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Saadet Partisi İl Başkanlığına ziyarette bulundu
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.