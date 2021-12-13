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13 Ara 2021 - 17:04- Gündem G: 13 Ara 2021 - 17:05

Hürriyet'ten Saadet Kocaeli’ye ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Saadet Partisi İl Başkanlığına ziyarette bulundu

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
Hürriyet'ten Saadet Kocaeli’ye ziyaret mask

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fatma Kaplan Hürriyet ve yönetimine teşekkür etti. Gerçekleştirilen ziyarette şehre dair fikir alışverişi yapılarak önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen ziyarette İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Emirşah Torun, Ünal Özmural, Nurettin Bulut, SP İl Teşkilat Başkanı Halil Kayın, İl Muhasibi İbrahim Bıkmaz, İl Sekreteri Ayhan Altıntaş yer aldı.

13 Ara 2021 - 17:04 - Gündem

Muhabir Serkan Üldeş

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