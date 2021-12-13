Fahiş fiyat artışlarına türkülü tepki

Ünlü sanatçı Abdurrahman Delen, fahiş fiyat artışlarına ve fırsatçılara yönelik türkü kaleme aldı. “Fırsatçılar” isimli türkü ve klip ile gündeme gelen ünlü sanatçı Abdurrahman Delen, son günlerde fırsatçılık yapmaya çalışanlara seslendi. Delen, “Son dönemlerde fahiş bir fiyat artışı var. Fiyat artışını elimizi vicdanımıza koyarak yapmamız lazım. Ticaret yapıyorsunuz ama bir haksızlık varsa bu Allah huzurunda doğru değil” dedi.
Yazdığı “Fırsatçılar” isimli türkü ile yeniden sosyal medyada gündemde olan ünlü sanatçı Abdurrahman Delen, “Fırsatçılar ile ilgili ben bu türküyü daha önce yazdım. Her fırsatçılık olduğu zaman bu gündeme geliyor. İnsanın biraz vicdanen rahat olması lazım. Fırsatçılığın her türlüsüne karşıyım. Son dönemlerde fahiş bir fiyat artışı var. Fiyat artışını elimizi vicdanımıza koyarak yapmamız lazım. Ticaret yapıyorsunuz ama bir haksızlık varsa bu Allah huzurunda doğru değil. Vicdanımızın rahat olması gerekiyor, halkın kazıklanmaması lazım. Stokçular vatandaşımızın evine giren gıdaya göz dikmesinler. İnsanları mağdur etmesinler. 1 kilo satılan bir ürün fiyatı iki katına çıkıyorsa bu işte bir haksızlık vardır. Bu durumun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Bende bu türküyü bu fırsatçılara dikkat çekmek için yazdım” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.