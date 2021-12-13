İzmit Belediyesi anne adayları için Gebe Eğitim Sınıfı’nı açıyor

İzmit Belediyesi, anne adayları için yeni bir projeye imza atıyor. Anne adaylarına kapsamlı ve planlı bir hamilelik geçirmeleri için bilgilendirmelerin yapılacağı Gebe Eğitim Sınıfı hayata geçiriliyor. Kadın Doğum Uzmanı ve Hipnoterapist Op. Dr. İnci Çavuşoğlu tarafından verilecek olan eğitimlerle anne adaylarına doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgiler verilecek. Anne adayları, 3 hafta boyunca yüz yüze ve online olarak verilecek eğitimlere katılmak için 0262 318 02 10 numaralı telefonu arayarak randevu alabilecek.
14 Aralık 2021 Salı (Online Eğitim)
Konu: Doğumda Bedenimde Neler Oluyor?
Yer: Zoom
https://us06web.zoom.us/j/84611066709?pwd=ZDEzd2dMVENnVURrZU00RjN3NTZJdz09
Meeting ID: 846 1106 6709
Passcode: 625823
Saat: 12.30-13.30
21 Aralık 2021 Salı (Yüz Yüze Eğitim)
Konu: Doğumda Nefes
Yer:İZGİM (M.Ali Paşa Mah. Yıldızlı Sk.No:15)
Saat: 12.30-13.30
28 Aralık 2021 Salı (Online Eğitim)
Konu: Yenidoğan Dönemi, Göbek Bakımı ve Sünnet
Konuk: Op.Dr. Arzu ÖZYER BEKTAŞ
Çocuk Cerrahisi Uzmanı
Yer: Zoom
https://us06web.zoom.us/j/87048158638?pwd=ZnpiTjZBSEEwcWorMXVUSnVZbG1ZUT09
Meeting ID: 870 4815 8638
Passcode: 789069
Saat: 12.30-13.30
4 Ocak 2022 Salı (Yüz Yüze Eğitim)
Konu: Doğumda Zihinsel Gevşeme ve Hipnoz
Yer:İZGİM (M.Ali Paşa Mah. Yıldızlı Sk.No:15)
Saat: 12.30-13.30
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.