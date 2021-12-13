İzmit Belediyesi anne adayları için Gebe Eğitim Sınıfı’nı açıyor

İzmit Belediyesi, anne adayları için yeni bir projeye imza atıyor. Anne adaylarına kapsamlı ve planlı bir hamilelik geçirmeleri için bilgilendirmelerin yapılacağı Gebe Eğitim Sınıfı hayata geçiriliyor. Kadın Doğum Uzmanı ve Hipnoterapist Op. Dr. İnci Çavuşoğlu tarafından verilecek olan eğitimlerle anne adaylarına doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgiler verilecek. Anne adayları, 3 hafta boyunca yüz yüze ve online olarak verilecek eğitimlere katılmak için 0262 318 02 10 numaralı telefonu arayarak randevu alabilecek.



14 Aralık 2021 Salı (Online Eğitim)

Konu: Doğumda Bedenimde Neler Oluyor?

Yer: Zoom

‪https://us06web.zoom.us/j/84611066709?pwd=ZDEzd2dMVENnVURrZU00RjN3NTZJdz09‬‬‬

‪Meeting ID: 846 1106 6709‬‬‬

‪Passcode: 625823‬‬‬

Saat: 12.30-13.30



21 Aralık 2021 Salı (Yüz Yüze Eğitim)

Konu: Doğumda Nefes

Yer:İZGİM (M.Ali Paşa Mah. Yıldızlı Sk.No:15)

Saat: 12.30-13.30



28 Aralık 2021 Salı (Online Eğitim)

Konu: Yenidoğan Dönemi, Göbek Bakımı ve Sünnet

Konuk: Op.Dr. Arzu ÖZYER BEKTAŞ

Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Yer: Zoom

‪https://us06web.zoom.us/j/87048158638?pwd=ZnpiTjZBSEEwcWorMXVUSnVZbG1ZUT09‬‬‬

‪Meeting ID: 870 4815 8638‬‬‬

‪Passcode: 789069‬‬‬

Saat: 12.30-13.30



4 Ocak 2022 Salı (Yüz Yüze Eğitim)

Konu: Doğumda Zihinsel Gevşeme ve Hipnoz

Yer:İZGİM (M.Ali Paşa Mah. Yıldızlı Sk.No:15)

Saat: 12.30-13.30