Erdoğan, dolar kurundaki yükseliş sonrası ekonomi zirvesini topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar kurundaki yükseliş sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleri ile görüşüyor. İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantı saat 16.00'da başladı.

NELER KONUŞULACAK?

Piyasaların yakından takip ettiği toplantının gündeminde, para piyasalarındaki son gelişmeler ve yeni ekonomi programı yer alıyor.



MERKEZ BANKASI PİYASAYA DÖRDÜNCÜ KEZ MÜDAHALE ETTİ

Haftanın ilk işlem gününde Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası Merkez Bankası'ndan piyasaya satım yönünde müdahale geldi. Yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadelerine yer verildi. Merkez Bankası, 1 Aralık Çarşamba, 3 Aralık Cuma ve 10 Aralık Cuma günlerinde de döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası piyasaya müdahalede bulunmuştu.

FAİZ KARARI PERŞEMBE GÜNÜ

Ekonomide haftanın en kritik kararı perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Merkez Bankası kasım ayında gerçekleştirdiği toplantıda, yüzde 16 seviyesinde olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası eylül ve ekim aylarında da politika faizini toplam 300 baz puan indirmişti. TCMB'den yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" ifadelerine yer verilmişti.