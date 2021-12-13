Reklamı Kapat
13 Ara 2021 - 21:43- Gündem G: 13 Ara 2021 - 21:46

Yeni vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13 Aralık 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 171 kişi hayatını kaybetti.
Yeni vaka sayısı arttı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 13 Aralık verilerine göre, 351 bin 536 test yapıldı. Son 24 saatte, 18 bin 796 yeni vaka tespit edildi. 23 bin 242 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 171 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, “FARK NEDİR? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın” dedi.
# sağlık, covid-19, fahrettin koca

13 Ara 2021 - 21:43 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.374.289 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
İzmit Belediyesi anne adayları için Gebe Eğitim Sınıfı’nı açıyor mask
İzmit Belediyesi anne adayları için Gebe Eğitim Sınıfı’nı açıyor
Hürriyet'ten Saadet Kocaeli’ye ziyaret mask
Hürriyet'ten Saadet Kocaeli’ye ziyaret
İzmit Belediyesi esnafın yanında mask
İzmit Belediyesi esnafın yanında
Sahne İzmit’in yeni proje çalışmaları devam ediyor mask
Sahne İzmit’in yeni proje çalışmaları devam ediyor
Acil kan aranıyor mask
Acil kan aranıyor
Hekimler iş bırakıyor! “Hekimler göç ediyor, Suriye’den hekimler getirtiliyor” mask
Hekimler iş bırakıyor! “Hekimler göç ediyor, Suriye’den hekimler getirtiliyor”
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL