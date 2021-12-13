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13 Ara 2021 - 21:48- Asayiş G: 13 Ara 2021 - 21:51

TEM’de cip kaza yapan emniyet şeridindeki araçlara çarptı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda kaza yapıp emniyet şeridinde bekleyen araçlara, arkadan gelen cip çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
TEM’de cip kaza yapan emniyet şeridindeki araçlara çarptı mask
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Kaza, Gebze ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M. idaresindeki 37 ND 73 plakalı hafif ticari araç ile Ü.P. yönetimindeki Opel marka otomobil maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından sürücüler oluşan hasara bakmak için araçlarını emniyet şeridine çekti. Bu sırada aynı istikamette seyreden M.T. idaresindeki 34 TU 2720 plakalı Kia marka cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araçlara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ü.P. ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceme başlattı.

# sağlık

13 Ara 2021 - 21:48 - Asayiş

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