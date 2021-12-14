Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı

Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yaşının küçük olduğu öğrenilen kız çocuğunun 4 gün önce kaçırılarak alıkoyulduğunu ileri süren aile, kızlarının olduğunu düşündükleri evleri bastı. Ellerindeki sopalarla eve zorla girmeye çalışan şahıslar, iki evin camlarını ve kapılarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri ile ambulans sevk edildi. Mahallede uzun süre kargaşa yaşanırken, olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulunarak grupları ayırdı. Olaya karışan iki gruptaki kişiler polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Evinin camı kırılan Zarife Demirtoz, “Kızı istediler ancak kızı vermediler. Kaçırılan kızı benim ve ağabeyimin evinde sanıyorlar ancak kız yurtta kalıyor. Kızın kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Ben kendilerinden şikayetçiyim, ağabeyimin kapısını, benim de camımı kırdılar” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.