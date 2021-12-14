Reklamı Kapat
14 Ara 2021 - 10:04- Asayiş G: 14 Ara 2021 - 10:08

Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı

Kocaeli'de yaşı küçük kız çocuğunun 4 gündür alıkonulduğu iddiası ortalığı karıştırdı. İki grup arasında çıkan kavgada iki evin camları ve kapıları kırıldı.
Video için play'e tıklayın

Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yaşının küçük olduğu öğrenilen kız çocuğunun 4 gün önce kaçırılarak alıkoyulduğunu ileri süren aile, kızlarının olduğunu düşündükleri evleri bastı. Ellerindeki sopalarla eve zorla girmeye çalışan şahıslar, iki evin camlarını ve kapılarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri ile ambulans sevk edildi. Mahallede uzun süre kargaşa yaşanırken, olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulunarak grupları ayırdı. Olaya karışan iki gruptaki kişiler polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Evinin camı kırılan Zarife Demirtoz, “Kızı istediler ancak kızı vermediler. Kaçırılan kızı benim ve ağabeyimin evinde sanıyorlar ancak kız yurtta kalıyor. Kızın kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Ben kendilerinden şikayetçiyim, ağabeyimin kapısını, benim de camımı kırdılar” dedi.

# Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli haber, kocaeli manset, kocaeli gazeteleri, kocaeli gazete haber, Kocaeli Gazete, kocaeli guncel haberler, kocaeli manset-haber, kocaeli gündem, İzmit, Kocaeli haberleri, Gölcük, Körfez, , Dilovası, kocaeli flas haber, kocaeli son dakika, Darıca, Çayırova, son dakika haberleri, Başiskele, Gebze, Kartepe

14 Ara 2021 - 10:04 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.452.834 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Haftalık uyuşturucu raporu: 76 operasyonda 6 kişi tutuklandı mask
Haftalık uyuşturucu raporu: 76 operasyonda 6 kişi tutuklandı
7 milyon 630 bin makaron ele geçirildi mask
7 milyon 630 bin makaron ele geçirildi
Tır sıkıştı, Kocaeli trafiği alt üst oldu mask
Tır sıkıştı, Kocaeli trafiği alt üst oldu
Sobadan zehirlendi, bir aylık yaşam savaşını kaybetti mask
Sobadan zehirlendi, bir aylık yaşam savaşını kaybetti
Aşı olmayan hastane personeli koronadan öldü mask
Aşı olmayan hastane personeli koronadan öldü
Domuz avında başından vurulan sanayi esnafı yaşamını yitirdi mask
Domuz avında başından vurulan sanayi esnafı yaşamını yitirdi
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL