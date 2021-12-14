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14 Ara 2021 - 10:19- Gündem G: 14 Ara 2021 - 10:21

İzmitliler, Hoşgörü Yolu gezisiyle tarihi yolculuğa çıkacak

İzmit Belediyesinin ‘Hoşgörü Yolu’nda düzenleyeceği foto safari turuyla vatandaşlar hem spor yapacak hem de İzmit’in tarihine yolculuk yapacak
İzmitliler, Hoşgörü Yolu gezisiyle tarihi yolculuğa çıkacak mask

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği ortaklığında Hoşgörü Yolu 2’nci foto safari turu düzenlenecek. İlk turu Hoşgörü Yolu’nun kent içini ve birçok kültür varlığını da kapsayan 1’nci etapta yapılan turun ikincisinde rota Bahçecik-Servetiye karşı hattına çevrilecek. Foto safari turuna katılacak olan vatandaşlar fotoğraf çekim teknikleri, hoşgörü yolu ve rota üzerinde görülecek önemli noktalar hakkında bilgilendirilecek. 

19 ARALIK PAZAR GÜNÜ

19 Aralık Pazar günü saat 09.30’da İzmit Belediyesi önünde toplanacak olan ekip, Bahçecik Köy Merkezi’nde çekimlere başlayacak. Ardından sırasıyla köy çeşmeleri, Amerikan Koleji, Kurtuluş Savaşı siperleri, Servetiye Taş Camii’ni gezecek olan vatandaşlar, samanlı dağlarının eşsiz doğal manzaralarını fotoğraflama imkânı bulacaklar. 
# İzmit belediyesi

14 Ara 2021 - 10:19 - Gündem

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