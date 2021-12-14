İzmitliler, Hoşgörü Yolu gezisiyle tarihi yolculuğa çıkacak

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği ortaklığında Hoşgörü Yolu 2’nci foto safari turu düzenlenecek. İlk turu Hoşgörü Yolu’nun kent içini ve birçok kültür varlığını da kapsayan 1’nci etapta yapılan turun ikincisinde rota Bahçecik-Servetiye karşı hattına çevrilecek. Foto safari turuna katılacak olan vatandaşlar fotoğraf çekim teknikleri, hoşgörü yolu ve rota üzerinde görülecek önemli noktalar hakkında bilgilendirilecek.
19 ARALIK PAZAR GÜNÜ
19 Aralık Pazar günü saat 09.30’da İzmit Belediyesi önünde toplanacak olan ekip, Bahçecik Köy Merkezi’nde çekimlere başlayacak. Ardından sırasıyla köy çeşmeleri, Amerikan Koleji, Kurtuluş Savaşı siperleri, Servetiye Taş Camii’ni gezecek olan vatandaşlar, samanlı dağlarının eşsiz doğal manzaralarını fotoğraflama imkânı bulacaklar.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.