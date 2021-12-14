İKK Başkanı Erol ve yönetimi, adaylığını duyurdu

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve yönetimi, 16 Aralık'ta İzmit Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan İzmit Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda yeniden aday olduğunu duyurdu. Erol konuyla ilgili olarak, "İzmit’te yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu düşünen ben ve kentte her kesimi temsil eden çalışma arkadaşlarımla birlikte: Yerel yönetimler, kamu kurum kuruluşları, akademik meslek odaları, ticaret ve esnaf odaları, sivil toplum örgütleri, yöre dernekleri, muhtarlar ve vatandaşlarımız ile birlikte, ortak akıl, gönüllülük ve iş birliği esasına dayanan bir kuruluş olma anlayışını kurumsallaştırmaya devam etmek, İzmit halkı ile İzmit Belediyesi arasında köprü olmayı sürdürmek, "Beraber yönetiyoruz" ilkesiyle hareket etmek, Toplumun tüm katmanlarına hizmet sunmak, saygın, siyaset üstü, adil, paylaşımcı, kent insanının karar süreçlerine dâhil olacağı bir yapılanmayı kalıcı kılmak, İzmit’te kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik olarak insanları geçmişten gelen bağlarından koparmadan yani tüm renkleri kültürel zenginlik sayarak toplumsal bütünleşmeyi sağlamak, Üyesi olduğumuz Türkiye Kent Konseyleri Platformunun en etkin kent konseyleri arasına girerek, İzmit’in marka değerini arttırmak, Ekolojik yıkıma karşı mücadeleyi önceleyerek, çevre duyarlılığını ve farkındalığını arttırmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sürdürmek, katılımcı hemşerilik bilincini yerleştirmek, sivil toplum yapısı güçlendirmek ve mutlu bir İzmit’te yaşamak için, 16 Aralık 2021 Perşembe günü, saat 15:00’de İzmit Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan İzmit Kent Konseyi olağan seçimli genel kurulunda, yönetime tekrar aday olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.