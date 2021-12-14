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14 Ara 2021 - 10:37- Gündem G: 14 Ara 2021 - 10:41

İşte Omicron varyantının 5 dikkat çekici belirtisi

Corona virüsünün en çok mutasyona uğramış türü olarak bilinen Omicron varyantı ile ilgili birçok bilinmez gizemini korurken, uzmanlar belirtilerin (semptomların) orijinal Covid-19'la büyük farklılıklar gösterdiğini duyurdu.
İşte Omicron varyantının 5 dikkat çekici belirtisi mask

Corona virüsünün 30’dan fazla mutasyona uğramış türü Omicron varyantıyla ilgili dikkat çekici açıklamalar gelmeye devam ediyor… Henüz bilim insanları ve dünya genelindeki hükümet yetkilileri tarafından etkisi belirlenemeyen Omicron varyantının tespit edilen en büyük farklılığı ise belirtileri (semptomları)…

Orijinal Covid-19’un aksine Omicron varyantının 5 dikkat çekici belirtisi olduğunu belirten uzmanlar bunların Alfa, Beta ve Delta varyantlarından farklılık gösterdiğini de duyurdu. İngiliz basını henüz resmi kurumlardaki bilgilendirme yazılarının değişmediğine dikkat çekerek, “Ulusal Sağlık Hizmeti’nin resmi internet sitesinde yüksek ateş, yeni ve devam eden öksürük, koku ve tat alma hissinin kaybı gibi geleneksel semptomları gösterenlerin PCR testi yapması isteniyor. Fakat araştırmalar Omicron varyantının 5 farklı semptomu olduğunu gösteriyor” yorumunu yaptı.

“EN NET BELİRTİSİ GECE TERLEME”

Bunlar arasında boğazda boğaz ağrısı yerine kaşıntı, kuru öksürük, aşırı halsizlik, hafif kas ağrısı ve gece terleme olduğunu aktaran İngiliz basını Omicron varyantını ilk fark eden bilim insanlarından Angelique Coetzee’nin de yorumlarına yer verdi. 18 Kasım’da ilk Omicron varyantı hastalarını yetkililere bilgi veren Coetzee, Omicron varyantının belirtilerinin, ilk Covid-19 virüsüne göre farklı olduğunu dile getirmişti. Öyle ki Güney Afrika Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı toplantıda gece terlemenin en büyük Omicron varyantı belirtisi olduğu kaydedilmişti.

# sağlık, covid-19, Omicron

14 Ara 2021 - 10:37 - Gündem

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