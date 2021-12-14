Çayırova'da 58 m² daire icradan satılık

Kocaeli İl, Çayırova İlçe, 1043 Ada, 14 Parsel, AKSE Mahalle/Köyde kayıtlı, tam hisseli, 33/565 arsa paylı, 2. kat 6 nolu daire vasıflı bağımsız bölüm. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mah. 2. kat 6 nolu çelik kapılı meskendir.
# Çayırova
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.