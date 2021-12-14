Kocaeli İli Gebze ilçesi Hacıhalil mahallesi 1054 ada 10 parsel 551,00 m² yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde7163/55100 arsa paylı 2. Kat. 12 nolu Çatı piyesli mesken vasıflı taşınmazdır. Tam hisselidir
14 Ara 2021 - 11:01- Gündem Güncelleme: 14 Ara 2021 - 11:03
Gebze'de 4+1 122 m² dubleks daire icradan satılık
asın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze'de 4+1 122 m² dubleks daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.