Bravo hemşerim !

Çenesuyu Hemşeri Dernekleri Futbol Turnuvası’nda oynanan yarı final müsabakalarının ardından Kocaeli Erzurumlular Derneği ile Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği adını finale yazdırmayı başardı

BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

20 takımın iştirakiyle başlayan ve ilçe genelinde yeni bir heyecana sahne olan Çenesuyu Hemşeri Dernekleri Futbol Turnuvası’nda yarı final maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Derince Belediyesi’nin Derince Hemşeri Dernekleri Platformu ile birlikte düzenlediği turnuvada oynanan yarı final müsabakalarını AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, Derince Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Bayraktar, Adnan Pala, meclis üyeleri, muhtarlar, STK başkan ve yöneticileri, dernek üyeleri ile sporseverler ilgiyle takip etti.

GÜMÜŞHANELİLER VE ERZURUMLULAR FİNALDE

Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde oynanan yarı finalin ilk müsabakasında Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği ile Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği karşı karşıya geldi. Normal süresi 3-3 berabere biten müsabakada kazanan taraf penaltı atışlarının ardından 9-8‘lik skorla Gümüşhaneliler oldu. Günün ikinci yarı final mücadelesinde ise Kocaeli Erzurumlular Derneği ile Kocaeli Çankırılılar Derneği karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında 6-0’lık galibiyete ulaşan Kocaeli Erzurumlular Derneği bu sonucun ardından finalde Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği’nin rakibi oldu.