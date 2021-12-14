Ülkemizin sevilen Ulusal Voleybol Hakemi Mustafa Yurtseven, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Afyonkarahisar’ın sevilen Beden Eğitimi Öğretmenlerinden, Ulusal Voleybol Hakemi ve Fabrika Voleybol’un Afyonkarahisar’a açılması için büyük emekler veren Mustafa Yurtseven, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi. Yurtseven’in vefatı eğitim ve voleybol camiasını yasa boğdu.
14 Ara 2021 - 11:06- Spor Güncelleme: 14 Ara 2021 - 11:08
Voleybol hakemi mücadeleyi kaybetti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.