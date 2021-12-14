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14 Ara 2021 - 11:06- Spor G: 14 Ara 2021 - 11:08

Voleybol hakemi mücadeleyi kaybetti
Voleybol hakemi mücadeleyi kaybetti mask

Ülkemizin sevilen Ulusal Voleybol Hakemi Mustafa Yurtseven, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Afyonkarahisar’ın sevilen Beden Eğitimi Öğretmenlerinden, Ulusal Voleybol Hakemi ve Fabrika Voleybol’un Afyonkarahisar’a açılması için büyük emekler veren Mustafa Yurtseven, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi. Yurtseven’in vefatı eğitim ve voleybol camiasını yasa boğdu.
# eğitim, Mustafa

14 Ara 2021 - 11:06 - Spor

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