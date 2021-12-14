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14 Ara 2021 - 11:07- Spor G: 14 Ara 2021 - 11:08

Bursa'ya teknik patron dayanmıyor
Bursa'ya teknik patron dayanmıyor mask

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Bursaspor’da Teknik Direktör Özcan Bizati ile yollar ayrıldı. Mustafa Er ve Fatih Tekke’yle birlikte bu sezon üçüncü kez teknik adamıyla yol ayrılığına giden yeşil-beyazlı kulüp, dördüncü kez teknik direktör arayışına başladı. Mustafa Er’in istifa etmesiyle birlikte 2. haftada oynanan Erzurumspor maçına antrenör Ali Aköz’le çıkan Bursaspor, geride kalan 15 haftada dört farklı isimle maçlara çıkarak dikkat çeken bir rekora da imza attı. Bursaspor yönetimi, yarın oynanacak olan Ümraniyespor maçına kadar yeni bir ismi takımın başına getirip, istikrar arayacak. Gündemde, Mehmet Altıparmak, Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam ve Yalçın Koşukavak gibi teknik direktörlerin isimleri var.
# Mustafa

14 Ara 2021 - 11:07 - Spor

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