Bursa'ya teknik patron dayanmıyor

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Bursaspor’da Teknik Direktör Özcan Bizati ile yollar ayrıldı. Mustafa Er ve Fatih Tekke’yle birlikte bu sezon üçüncü kez teknik adamıyla yol ayrılığına giden yeşil-beyazlı kulüp, dördüncü kez teknik direktör arayışına başladı. Mustafa Er’in istifa etmesiyle birlikte 2. haftada oynanan Erzurumspor maçına antrenör Ali Aköz’le çıkan Bursaspor, geride kalan 15 haftada dört farklı isimle maçlara çıkarak dikkat çeken bir rekora da imza attı. Bursaspor yönetimi, yarın oynanacak olan Ümraniyespor maçına kadar yeni bir ismi takımın başına getirip, istikrar arayacak. Gündemde, Mehmet Altıparmak, Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam ve Yalçın Koşukavak gibi teknik direktörlerin isimleri var.
# Mustafa
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.