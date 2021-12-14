Gebze Tayfun ‘ATEŞ’le oynamak istemiyor

Kocaeli amatör liglerinin tartışmasız istatistik olarak en üst düzeyde gözüken takımı SAL B lideri Hidropaks Gebze Tayfunspor, bugün takipçilerinden Kartepe Köseköy Ateşspor takımını konuk edecek
SIKI BİR MAÇ OLACAK
Kocaeli Amatör Süper Lig B Grubu 8.Hafta maçları hafta içi mesaisi sürüyor. Dün gece iki maçla başlayan haftada, bugün de üç maç var. Lider Tayfunspor açık ara BAL öncesi Play-Off’a koşarken, takipçilerinden Köseköy Ateşspor ise tam 7 puan geriden geliyor. Bu iki takımın buluşması, 6 puan anlamı taşıyor. 19.15’te başlayacak maç Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda oynanacak. Yine lider takipçisi Derincespor ise Başiskele Damlarspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç Derince Suni Çim Stadı’nda oynanacak. Günün diğer maçında da Diliskelesi ile Bağdatspor kritik bir maça çıkacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.