Reklamı Kapat
14 Ara 2021 - 11:07- Spor G: 14 Ara 2021 - 11:09

Gebze Tayfun ‘ATEŞ’le oynamak istemiyor
Gebze Tayfun ‘ATEŞ’le oynamak istemiyor mask

Kocaeli amatör liglerinin tartışmasız istatistik olarak en üst düzeyde gözüken takımı SAL B lideri Hidropaks Gebze Tayfunspor, bugün takipçilerinden Kartepe Köseköy Ateşspor takımını konuk edecek

SIKI BİR MAÇ OLACAK

Kocaeli Amatör Süper Lig B Grubu 8.Hafta maçları hafta içi mesaisi sürüyor. Dün gece iki maçla başlayan haftada, bugün de üç maç var. Lider Tayfunspor açık ara BAL öncesi Play-Off’a koşarken, takipçilerinden Köseköy Ateşspor ise tam 7 puan geriden geliyor. Bu iki takımın buluşması, 6 puan anlamı taşıyor. 19.15’te başlayacak maç Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda oynanacak. Yine lider takipçisi Derincespor ise Başiskele Damlarspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç Derince Suni Çim Stadı’nda oynanacak. Günün diğer maçında da Diliskelesi ile Bağdatspor kritik bir maça çıkacak. 
# Kartepe, Başiskele

14 Ara 2021 - 11:07 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.452.834 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Bursa'ya teknik patron dayanmıyor mask
Bursa'ya teknik patron dayanmıyor
Gebze Tayfun ‘ATEŞ’le oynamak istemiyor mask
Gebze Tayfun ‘ATEŞ’le oynamak istemiyor
Voleybol hakemi mücadeleyi kaybetti mask
Voleybol hakemi mücadeleyi kaybetti
Bravo hemşerim ! mask
Bravo hemşerim !
Selim Eyılmaz’ın annesi vefat etti! mask
Selim Eyılmaz’ın annesi vefat etti!
Sırrıpaşa’dan bir kritik galibiyet daha! “4-0” mask
Sırrıpaşa’dan bir kritik galibiyet daha! “4-0”
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL