Gebze Tayfun ‘ATEŞ’le oynamak istemiyor

Kocaeli amatör liglerinin tartışmasız istatistik olarak en üst düzeyde gözüken takımı SAL B lideri Hidropaks Gebze Tayfunspor, bugün takipçilerinden Kartepe Köseköy Ateşspor takımını konuk edecek

SIKI BİR MAÇ OLACAK

Kocaeli Amatör Süper Lig B Grubu 8.Hafta maçları hafta içi mesaisi sürüyor. Dün gece iki maçla başlayan haftada, bugün de üç maç var. Lider Tayfunspor açık ara BAL öncesi Play-Off’a koşarken, takipçilerinden Köseköy Ateşspor ise tam 7 puan geriden geliyor. Bu iki takımın buluşması, 6 puan anlamı taşıyor. 19.15’te başlayacak maç Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda oynanacak. Yine lider takipçisi Derincespor ise Başiskele Damlarspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç Derince Suni Çim Stadı’nda oynanacak. Günün diğer maçında da Diliskelesi ile Bağdatspor kritik bir maça çıkacak.