1/B’de bugün tek yarın 3 maç var

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda 8.haftanın tek maçı bugün, 3 maçı yarın oynanıyor
GÜNÜN TEK MAÇI DERBENT’TE
7. hafta sonunda lider Hisareyn, takipçisi Seka Doğan 1-1 berabere kalırken, 1 puan farkı korudu. Zirvedeki bu erken final maçının sonucu Şirinspor’a yaradı. Deplasmanda Çubuklu Balaspor’u 3-0 yenen Şirin, zirveye 2 puan daha yaklaştı. Şirinspor, bugün Derbent Stadı’nda Kandıra Gençler Birliği Belediyespor takımını konuk edecek. Ligde diğer üç maç yarın oynanacak. Tüm maçlar 19.15’te başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.