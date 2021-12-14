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14 Ara 2021 - 11:08- Spor G: 14 Ara 2021 - 11:09

1/B’de bugün tek yarın 3 maç var
1/B’de bugün tek yarın 3 maç var mask

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda 8.haftanın tek maçı bugün, 3 maçı yarın oynanıyor

GÜNÜN TEK MAÇI DERBENT’TE

7. hafta sonunda lider Hisareyn, takipçisi Seka Doğan 1-1 berabere kalırken, 1 puan farkı korudu. Zirvedeki bu erken final maçının sonucu Şirinspor’a yaradı. Deplasmanda Çubuklu Balaspor’u 3-0 yenen Şirin, zirveye 2 puan daha yaklaştı. Şirinspor, bugün Derbent Stadı’nda Kandıra Gençler Birliği Belediyespor takımını konuk edecek. Ligde diğer üç maç yarın oynanacak. Tüm maçlar 19.15’te başlayacak.

14 Ara 2021 - 11:08 - Spor

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