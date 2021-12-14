1/D’de Alikahya oynamadan kazandı Menderes, Çerkeşli’yle kapışıyor !..

Kocaeli 1.Küme D Grubu Futbol Ligi’nde de hafta içi mesaisi yaşanıyor. Lider Alikahya, rakibi ligden çekildiği için 3-0 kazanırken, takipçisi Çayırova Menderes Gençlik, Çerkeşli ile karşı karşıya gelecek

AMANSIZ SAVAŞ

Menderes geçen hafta Acısu engelini 9-0’lık farklı galibiyetle geçerken, lider Alikahya da Yazlık engelini 3-0 ile geçti ve zirvedeki yerini korudu. Bugün 41 Karadeniz Sportif karşısında hükmen kazanacak olan lider yerini sağlamlayacak. Menderes de Çerkeşli engelini kayıpsız geçmek zorunda olacak. Çamçukur da Mustafapaşa ligden ihraç olduğu için oynamadan 3 gollü 3 puanı hanesine yazdıracak. Diğer maçlarda Bahçecik-Yazlık, Yenimahalle-Acısu Belediye karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar 19.15’te başlayacak.