1/D’de Alikahya oynamadan kazandı Menderes, Çerkeşli’yle kapışıyor !..

Kocaeli 1.Küme D Grubu Futbol Ligi’nde de hafta içi mesaisi yaşanıyor. Lider Alikahya, rakibi ligden çekildiği için 3-0 kazanırken, takipçisi Çayırova Menderes Gençlik, Çerkeşli ile karşı karşıya gelecek
AMANSIZ SAVAŞ
Menderes geçen hafta Acısu engelini 9-0’lık farklı galibiyetle geçerken, lider Alikahya da Yazlık engelini 3-0 ile geçti ve zirvedeki yerini korudu. Bugün 41 Karadeniz Sportif karşısında hükmen kazanacak olan lider yerini sağlamlayacak. Menderes de Çerkeşli engelini kayıpsız geçmek zorunda olacak. Çamçukur da Mustafapaşa ligden ihraç olduğu için oynamadan 3 gollü 3 puanı hanesine yazdıracak. Diğer maçlarda Bahçecik-Yazlık, Yenimahalle-Acısu Belediye karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar 19.15’te başlayacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.