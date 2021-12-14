Darıca G.B. yasta

Temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği'nde geçmiş dönemlerde 3 dönem boyunca yöneticilik yapan ve herkesin sevgisini kazanan İsmetullah Tan hayatını kaybetti. Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan İsmetullah Tan'ın hayatını kaybetmesi sevenlerini çok üzdü. Ayrıca bölgenin tanınan ismi İdris Zengin'in eşinin de amcası olan İsmettullah Tan'ın cenazesi İkindi Namazını müteakip Yeşil İrfaniye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Nenehatun Mezarlığı'na defnedildi.