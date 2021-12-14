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14 Ara 2021 - 11:10- Spor G: 14 Ara 2021 - 11:12

‘Paşa’ dan bir kritik galibiyet daha: 4-0

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
‘Paşa’ dan bir kritik galibiyet daha: 4-0 mask
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Süper Amatör Lig A Grubu’nda Sırrıpaşa Futbol Kulübü ile Mertspor, Derince Suni Çim Stadı’nda karşı karşıya geldi

YASİN VE SERGEN ATTI

Karşılaşmayı her iki yarıda da bulduğu 2’şer golle 4-0 kazanan Sırrıpaşa FK çok kritik bir galibiyete daha imza attı. Bu maçtaki 4 golün 3’ünü kafa ile atan Derince ekibi puanını 7’ye çıkardı. Derince Suni Çim Stadı’ndaki maçın 15. dakikasında Sırrıpaşa ekibinde Onur Bayrakçı ceza sahası içinde düşürüldü ve maçın hakemi Mehmet Güngör penaltı noktasını gösterdi. Yasin, penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 32. dakikasında İdris Malo’nun pasında Sergen topa kafa ile vurdu ve Sırrıpaşa ilk yarısı 2-0 önde tamamladı.

LİDERE KONUK OLUYOR

Sırrıpaşa ekibinin etkili futbolu ikinci yarıda da devam etti. 62. ve 73. dakikalarda Cenk’in kafa golleri ile kafa fark 4’e çıktı ve maç da Sırrıpaşa’nın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi. Geçtiğimiz hafta Kocaeli Güneşspor’u bu hafta da Mertspor’u mağlup eden Derince ekibi puanını 7’ye çıkardı. Sırrıpaşa ekibi bir sonraki maçını deplasmanda lider Darıca Kültür ve Martıspor ile oynayacak. Mertspor ise Suadiyespor’u konuk edecek. N Erdem ÖVÜÇ
# Darıca

14 Ara 2021 - 11:10 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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